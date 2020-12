Vacinação contra a Covid-19. Costa fala em “dia de alento”

A primeira vacina foi administrada neste domingo de manhã, pouco depois das 10h00, no Hospital de São João, no Porto. O primeiro vacinado foi o diretor do Serviço de Infecciologia do hospital, António Sarmento – um momento a que assistiu a ministra da Saúde, Marta Temido.

António Costa está em isolamento profilático desde o dia 17, depois de ter almoçado com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo para a Covid-19. O primeiro-ministro vai manter-se em isolamento até ao dia 29.