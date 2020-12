Vacina contra a Covid. Ministra sublinha força da “união para ultrapassar dificuldades”

A ministra vê no início da vacinação contra a Covid-19 em Portugal um “momento cheio de simbolismo”, donde destaca a capacidade de união e “a capacidade de trabalharmos em conjunto”.

“Há muitos meses que vários setores da nossa sociedade vêm colaborando no sentido de prestar assistência a quem está infetado”, afirmou Marta Temido no Hospital de São João, onde foi vacinada a primeira pessoa no país – o infeciologista António Sarmento.

A ministra destacou a capacidade de profissionais de saúde, Serviço Nacional de Saúde, Infarmed e Instituto Ricardo Jorge para garantir “um conjunto de operações para que a vacina pudesse chegar aos hospitais”.

E, “dentro destes hospitais, a capacidade de serviços de direção, serviços farmacêuticos, hospitalares e os profissionais garantirem que iríamos dar o mais rápido possível início à vacinação”.

“O São João vai vacinar hoje quase todos os profissionais selecionados para este momento”, salientou, enfatizando o esforço feito.