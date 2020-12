Madeira com 49 novos casos de Covid-19, sete importados do Reino Unido

Veja também:

A Madeira registou este domingo 49 novos casos de covid-19, 15 dos quais utentes e colaboradores de uma unidade privada na área de saúde mental, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo que o total de infeções ativas subiu para 493.

Sobre os casos positivos reportados hoje, há a assinalar “15 casos (13 residentes e dois colaboradores) identificados no âmbito do rastreio de contactos em curso numa unidade de saúde prestadora de cuidados de longa duração, do setor privado, onde tinha sido ontem [sábado] identificado um caso positivo de covid-19", refere em comunicado.

A Direção Regional de Saúde especifica que 14 dos 49 novos casos são importados - sete provenientes do Reino Unido, quatro da região de Lisboa e Vale do Tejo, dois da República Checa e um da região Norte de Portugal - e 35 de transmissão local.

Há também a assinalar 14 recuperações, pelo que a região passa a contabilizar 1.008 casos recuperados, num total de 1.513 infeções confirmadas no arquipélago desde 16 de março, das quais 493 estão ativas.