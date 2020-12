​“Lamego Ajuda Alimentar” apoia quase 400 pessoas em dificuldades

A Câmara de Lamego tem uma linha de apoio para entregar alimentos a quem precisa. Trata-se de uma rede de apoio social com o objetivo de auxiliar as pessoas que recentemente ficaram em situação de dificuldade e enfrentam problemas decorrentes da pandemia.



De acordo com Ana Catarina Rocha, vereadora da ação social de Lamego, o projeto "faz a concertação de todos os apoios alimentares".

O programa “Lamego Ajuda Alimentar” é desenvolvido em articulação com diversas instituições locais que já prestam ajuda alimentar.

A ideia é que se torne mais célere e adequado este reforço de apoio.

"No fundo é uma rede que criamos. Estamos aqui a falar, por exemplo, do programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, que de 175 destinatários aumentou a sua capacidade para 385 beneficiários finais”, explica Ana Catarina Rocha.

“Estamos a falar aqui também da concertação de apoios ao nível do Banco Alimentar Contra a Fome, do projecto das cantinas sociais, dos apoios que a própria Cruz Vermelha e a Cáritas dão a nível local. E este trabalho é todo feito em rede", sublinha a vereador.

Quem resida no concelho e precise de receber apoio alimentar pode contactar o município por telefone. A avaliação da situação é feita pelo gabinete de Acção Social. E este é um projeto para manter "como uma boa prática para o futuro", assegura Ana Cristina Rocha.

No início da pandemia a autarquia percebeu que “era necessário intervir do ponto de vista social junto das pessoas carenciadas, nomeadamente dos idosos, nomeadamente das pessoas portadoras de deficiência, nomeadamente das pessoas que vivem situação de pobreza e de exclusão social, levando-lhe medicamentos, levando-lhes alimentos, Portanto, apoiando-as do ponto de vista psicológico”, conclui a responsável.