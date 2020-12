Início da vacinação Covid-19. “Sinto-me como o primeiro homem na Lua”

“A adesão foi enorme, mais de 90%”, referem com satisfação a enfermeira Ana Paula Fernandes e o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que compreende os Hospitais de Santa Maria e Pulido Valente. Daniel Ferro salienta que é um ato de adesão voluntário, mas também de cidadania.

Vacina não significa ausência de regras

O processo de vacinação obedece a um regime de grande controlo e segurança. Tanto na chegada à farmácia hospitalar, onde as vacinas são preparadas, como no percurso até ao local onde são administradas, no 9.º andar do edifício central do Hospital de Santa Maria. Um espaço que foi adaptado, com receção específica, oito gabinetes de vacinação e uma sala de repouso, onde todas as pessoas ficam cerca meia hora despois de serem vacinadas, para salvaguardar qualquer reação adversa.

“Não deverá acontecer, mas estamos preparados”, garante Daniel Ferro. Frisa que é justo que estes profissionais se sintam mais protegidos. Ainda assim, alerta que “a vacina não significa ausência de regras. Significa que estamos mais protegidos até que a sociedade fique imunizada. Até lá, temos de manter comportamentos, atitudes e regras de segurança, individuais e institucionais”.