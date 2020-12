“Está tudo pronto” no Hospital de Santo António para começar a vacinar

Veja também:

Começa neste domingo a primeira fase da vacinação contra a Covid-19 em Portugal. No Porto, a primeira vacina será dada às 10h00, no Hospital de São João. Uma hora depois, é a vez do Hospital de Santo António.

“Está tudo pronto para começarmos, às 11h00, a vacinação”, garante à Renascença o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Porto, que integra o Hospital de Santo António.

Segundo José Barros, já neste domingo, irão ser vacinados 600 profissionais e acrescenta: “domingo, segunda e terça, 600 por dia”.

“Com este primeiro plano, iremos vacinar apenas profissionais que prestam apenas cuidados diretos aos doentes. Médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e nem todos. Tivemos uma estratificação de risco, por ordem decrescente de contacto direto e de perigosidade com os doentes e, portanto, e nem esgotamos essa lista na primeira fase”, adianta o diretor clínico.