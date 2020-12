Está aberta a vacinação contra a Covid-19 em Portugal

Aconteceu às 10h07, na presença da ministra da Saúde, Marta Temido. António Sarmento, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São João, foi vacinado pela enfermeira Ana Isabel Ribeiro, que irá ser vacinada também neste domingo, pelas 15h36.

E assim arranca a vacinação contra a Covid-19 em Portugal.

"Estou tranquilo", disse nas declarações aos jornalistas, no Hospital de São João. "Mais tranquilo com a vacina do que com todo este aparato", disse, perante os vários jornalistas e câmaras de televisão presentes.





[Em atualização]