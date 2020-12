​Bastonário dos médicos vai tomar vacina da Covid-19 como “ato de cidadania”

“Vou ser vacinado com a certeza que pode ser um exemplo para as pessoas, faço esta vacina pelos doentes, pelos profissionais de saúde, pela vida das pessoas, para proteger as outras pessoas no caso de ficar infetado. Estar disponível para ser vacinado é também um ato de cidadania”, afirma o bastonário em declarações à Renascença .

Receber a vacinar contra a Covid-19 é um ato de cidadania, afirma à Renascença o bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães faz parte do pessoal médico do Hospital de São João, no Porto, que, este domingo, vai receber a primeira dose de vacina .

Miguel Guimarães diz que a campanha de vacinação é um desafio muito grande e defende uma grande variedade de pontos de administração de vacinas.

“Temos que ter equipas móveis preparadas, com médico, enfermeiro, farmacêutico, o que for necessário. Temos que ter possibilidade de expandir a vacinação para alguns centros de saúde e até para as farmácias. Podemos utilizar algumas unidades desativadas ou com pouco movimento para montar centros de vacinação”, defende.

Nestas declarações à Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos admite que o plano de vacinação pode prejudicar os doentes não Covid, se for mal planeado.

“Se for mal conduzida, pode. O documento original, que foi apresentado como plano de vacinação, era uma mão cheia de nada, centrava a vacinação nos centros de saúde. Claro que os doentes não Covid começam logo a ficar para trás”, alerta.

Com o arranque da campanha, o Governo lançou um portal exclusivamente dedicado à vacinação. Neste portal há um simulador no qual pode ser estimado quando chegará a sua vez de ser vacinado.

De acordo com a informação constante no site do Governo, “enquanto o número de vacinas for muito limitado, as pessoas que tiveram Covid-19 no passado não serão priorizadas”.

O bastonário da Ordem dos Médicos compreende a decisão e explica que a imunidade natural é mais forte do que a proteção garantida pela vacina. O problema neste momento, afirma, é que “não sabemos quanto tempo é que a imunidade natural dura ou não dura”. Pode variar entre 90 a 120 dias, de acordo com as informações disponíveis nesta altura.