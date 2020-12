Balanço DGS. Mais 63 mortos e 1.577 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Lisboa e Vale do Tejo (LVT) cabem 29% dos novos casos. Foram mais 464 infeções nas últimas 24 horas e mais 24 mortes. Desde março, esta região conta 127.177 casos e 2.299 óbitos.

Do total de óbitos , 39 são relativos a pessoas com 80 ou mais anos. Seis ocorreram na faixa etária dos 60 aos 69 anos e 18 no segmento 70-79 anos.

Segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), aumentou o número de doentes internados: são mais 80, subindo o total para 2.870.

Portugal conta, neste domingo, com mais 1.577 casos de Covid-19 e 63 mortes com a doença provocada pelo novo coronavírus.





A terceira região com mais casos e vítimas mortais é o Centro, com 945 mortes e 44.319 infeções desde março. Neste domingo, contribui com 18% dos novos casos.

Seguem-se o Alentejo, com um total de 194 mortes e 10.245 casos, e o Algarve com 7.112 casos e 65 óbitos em cerca de dez meses. Nas últimas 24 horas, não foi registada qualquer morte com Covid-19 nesta região.

Nas ilhas, os Açores contam um total de 1.693 casos e 21 mortos (sendo que neste domingo não houve óbitos associados à pandemia) e a Madeira 1.442 casos e 12 óbitos (mais um hoje).