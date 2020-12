Trump recusa assinar pacote de ajuda, milhões em risco de perder apoios

O Presidente eleito, Joe Biden, já apelou a Donald Trump que dê “luz verde” ao pacote de 2,3 biliões de dólares.

“Estamos no dia depois do Natal e milhões de famílias não sabem se conseguirão sobreviver por causa da recusa do Presidente Donald Trump em assinar um projeto de lei de alívio económico aprovado pelo Congresso com uma maioria esmagadora e bipartidária", lamentou Biden numa mensagem divulgado no sábado.

O Congresso aprovou a verba na segunda-feira, mas Trump apressou-se a dizer que o plano é uma “desgraça”.

O Presidente que deixa o cargo a 20 de janeiro considera que o projeto de lei concede muito dinheiro a interesses especiais, projetos culturais e ajuda externa, enquanto a provisão de cheques de estímulo de 600 dólares para milhões de americanos em dificuldades é muito pequena.

Donald Trump defende que esse apoio seja aumentado para 2 mil dólares por pessoa em dificuldades.