P. Ferreira empata Farense

O Farense e o Paços de Ferreira empataram 1-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com dois golos marcados na segunda parte da partida.

No último jogo das duas equipas em 2020, o Paços de Ferreira adiantou-se no marcador aos 60 minutos, com um golo de grande penalidade do brasileiro Douglas Tanque, mas o Farense, a jogar em casa, chegou ao empate aos 74, por intermédio do escocês Ryan Gauld.

Com este resultado, o Farense, que vinha de uma derrota com o Sporting, soma agora nove pontos e está no 15.º lugar do campeonato, enquanto o Paços de Ferreira, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na prova, é sexto, com 16.

