D. Chaves ganha, Benfica B perde

O D. Chaves regressou às vitórias em casa, passados três meses, ao vencer por 2-1 a Académica, graças a um bis de Juninho, em encontro da 13.ª jornada da II Liga de futebol.

Os golos flavienses foram apontados aos 26 e 48 minutos.

Pela Briosa ainda descontou Bouldini, aos 82 minutos.

A formação de Trás-os-Montes, que não vencia em casa desde 27 de setembro, soma agora 21 pontos, os mesmos do Penafiel na sexta posição, enquanto a Académica continua no segundo lugar com 25 pontos, após somar a segunda derrota no campeonato.

Também este domingo, o Penafiel derrotou o Benfica B, por 2-0, na partida que marcou a despedida de Renato Paiva dos encarnados.

Os golos do Penafiel foram apontados por Paulo Henrique e Ronaldo Tavares.

Renato Paiva vai passar a orientar o Independiente del Valle, do Equador. Nélson Veríssimo é, a partir desta segunda-feira, o novo técnico da equipa B.

“Deixo um projeto muito bonito, de crescimento dos jogadores e cujos resultados estão à vista, quer nacional quer internacionalmente, e um clube fantástico, que é o meu, nunca o escondi. Aproveito para mandar um abraço ao Nélson Veríssimo, é um grande treinador e uma pessoa da casa, vai fazer um trabalho excelente e continuar a fazer crescer estes jogadores”, referiu, em declarações à Sporttv.

O Independiente Del Valle “é uma oportunidade imperdível, um projeto muito semelhante ao do Benfica, mas numa equipa A. Tinha necessidade de voltar a ganhar títulos. É um desafio ir para um grande clube do Equador. Deixo este grande clube para tentar ganhar títulos”, acrescentou Renato Paiva.