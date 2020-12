Liverpool tropeça em Matheus Pereira

O Liverpool empatou 1-1, em Anfield, contra o West Bromwich Albion (WBA), na partida da jornada 15 da liga inglesa.

Sadio Mané marcou cedo para os reds, que dominaram, mas não “mataram” o jogo.

O WBA acreditou e chegou à igualdade aos 82 minutos, por Ajayi, a passe do antigo leão Matheus Pereira, recém entrado em campo.

O internacional luso Diogo Jota continua lesionado. Já Krovinovic, médio emprestado pelo Benfica ao WBA, não saiu do banco.

Com este empate, o Liverpool mantém a liderança da Premier League, com mais três pontos do que o Everton. O WBA continua abaixo da linha de água.