Empate entre portugueses

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, empatou 1-1 contra o Tottenham, de José Mourinho, em partida da jornada 15 do campeonato inglês.

Num confronto entre técnicos portugueses, os Spurs entraram melhor, com golo de Ndombelé ainda dentro do primeiro minuto de jogo.

O empate surgiu já perto do fim, por Roman Saiss, numa altura em que o Tottenham já só defendia.

O Wolves voltou a ter muitos portugueses em campo: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Podence, Pedro Neto e Fábio Silva foram titulares. Vitinha ainda entrou na segunda parte.

Com este resultado o Tottenham é quinto na Premier League, com 26 pontos, contra 21 do Wolverhampton.