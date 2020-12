Cristiano Ronaldo, “jogador do século”

O português Cristiano Ronaldo foi escolhido como “jogador do século” na gala dos Globe Soccer Awards, que se realiza no Dubai.

O capitão da Seleção Nacional superou o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohammed Salah.

"É uma grande realização para mim. Isto dá-me motivação para continuar com a minha vida, o meu futebol. É muito bom fazer parte deste evento, estar com estes enormes jogadores. Estar nomeado já era uma grande honra para mim", afirmou CR7.



Já Robert Lewandowski, do Bayern Munique, foi eleito o jogador do ano, batendo aí Cristiano Ronaldo e Messi.

Por sua vez, Pep Guardiola foi eleito treinador do século. O atual treinador do Manchester City, que já orientou Barcelona e Bayern Munique, levou a melhor sobre o português José Mourinho, o francês Zinedine Zidane e o escocês Alex Ferguson.

Hansi Flick foi eleito treinador do ano. O treinador alemão do Bayern Munique, vencedor da última Liga dos Campeões e de todos os troféus possíveis no último ano na Alemanha, levou a melhor sobre o compatriota Jurgen Klopp, campeão inglês com o Liverpool, e Gianpiero Gasperini, da Atalanta.

O Real Madrid foi eleito melhor clube do século. Os “merengues” levaram a melhor sobre o Al Ahly, o Barcelona e o Bayern. Já os bávaros receberam o prémio relativo a 2020, batendo o Real Madrid e o Liverpool.

Jorge Mendes foi eleito agente do século.

Também nesta cerimónia de prémios, Iker Casillas, ex-guarda-redes de Real Madrid e FC Porto, recebeu o prémio carreira.