Benfica. Filipa Patão é a nova treinadora da equipa feminina

O Benfica confirma que Filipa Patão, 31 anos, vai assumir o comando técnico da equipa feminina do clube.

Filipa Patão era até agora a treinadora adjunta de Luís Andrade nas encarnadas e técnica da equipa B e das Sub-19. Vai manter o cargo de coordenadora dos escalões jovens.

Enquanto jogadora chegou à Seleção e conquistou vários títulos na Sociedade União 1.º dezembro e no Clube de Futebol Benfica.

Na nova equipa técnica vão estar também os adjuntos Tiago Carmo, André Vale e Marco Sousa, bem como o técnico de guarda-redes Pedro Espinha.

Filipa Patão é licenciada em Educação Física e Desporto Escolar, possui mestrados em Ensino e em Futebol e está a terminar o nível III (UEFA A).

Luís Andrade deixou o comando técnico da equipa esta semana.

O projeto do futebol feminino vai na terceira época. Na primeira temporada, as encarnadas dominaram e venceram o campeonato da II divisão e conquistaram a Taça de Portugal. Na segunda época lideravam o campeonato na altura em que a prova foi interrompida devido à Covid-19 e, nesta terceira época, seguem em segundo da série Sul, atrás do Sporting. Também marcaram presença na Liga dos Campeões.