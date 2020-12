Amorim revela que Feddal não vai a jogo com a Belenenses SAD

O defesa central Zouhair Feddal está fora dos convocados do Sporting para o embate com a Belenenses SAD, marcado para domingo, anuncia o treinador Rúben Amorim.

O internacional marroquino está lesionado e não vai recuperar a tempo do jogo com os "azuis" a contar para a 11.ª jornada do campeonato.

"O Feddal está fora do jogo, sofreu um traumatismo, e vamos ver se para o próximo estará. Isso é um pouco com a equipa médica, mas claramente não está apto para este jogo”, revelou este sábado o técnico leonino em conferência de imprensa.



Rúben Amorim adiantou que Jovane Cabral e Luiz Phellype continuam a recuperar de problemas físicos.



Luta pelo título? "Dar o máximo jogo a jogo"

O Sporting chegou ao Natal em primeiro lugar. Questionado sobre o tão desejado título para os adeptos leoninos, Rúben Amorim só promete uma coisa: dar o máximo em cada jogo.

“O que os sportinguistas esperam é que a equipa tenha sempre o mesmo comportamento que tem vindo a ter até aqui, que é dar o máximo. É notório o querer desta equipa e é isso que os adeptos esperam.”

“A única coisa que eu posso prometer foi o que prometi na apresentação: vamos dar o máximo em todos os jogos, o objetivo é vencer todos os jogos e não mais do que isso”, sublinhou.

O treinador do Sporting afirma que a vitória ao cair do pano com o Farense “é a prova que temos de pensar jogo a jogo”.

“A nossa equipa tem pouca experiência, muitos dos jogadores têm pouca experiência até na I Liga quanto mais a jogar num clube tão grande. Já o jogavam na formação, mas é um mundo completamente novo. Vamos utilizar o exemplo do Farense, todos os jogos são difíceis e é isso que queremos fazer, é vencer o Belenenses. Vencendo o Belenenses, estaremos em primeiro lugar.”

"Temos jogadores mais do que suficientes para vencer os próximos jogos"

Questionado sobre reforços na janela de inverno, nomeadamente o avançado Paulinho do Sporting de Braga, Amorim responde que “a posição que queria ver reforçada em janeiro era o primeiro lugar”.

O técnico afirma que está concentrado no jogo com a Belenenses SAD e acredita que tem “jogadores mais do que suficientes para vencer os próximos jogos”.

“Não tenho visto os rivais. Vejo jogo a jogo. Vi o Belenenses. Para vencer o Belenenses não precisamos de jogador nenhum como, parece-me a mim, para vencer qualquer equipa. Temos jogadores mais do que suficientes para vencer os próximos jogos. Focamo-nos muito em nós. Tenho algum conhecimento dos rivais como das outras equipas, mas a equipa que eu conheço melhor neste momento é a Belenenses SAD e é aquela que interessa”, disse Rúben Amorim.

Para o treinador do Sporting, “a prenda no sapatinho eram os três pontos contra a Belenenses SAD”.