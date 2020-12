Já cá está o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19

Já chegou a Portugal o primeiro lote das vacinas contra a Covid-19, que vai ficar guardado numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho, arredores de Coimbra.

Escoltada por forças de segurança, a viatura que transportou as vacinas – duas caixas que, no total, pesam 41 quilos – entrou no perímetro da unidade de armazenamento cerca das 9h45.

O processo de abertura da viatura, que estava selada, foi acompanhado no local por responsáveis do Governo.