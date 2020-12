Governo da Madeira vai apoiar a população afetada pelo temporal

O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, promete apoios à população afetada pelo temporal no norte da ilha e acredita que as limpezas estão concluídas até segunda-feira.



“Queremos ter tudo pronto na próxima segunda-feira, tudo funcional”, disse este sábado Miguel Albuquerque, durante uma visita à zona afetada pela intempérie.

“Estamos a trabalhar noite e dia. Não houve vítimas nem danos pessoas a lamentar. Foi uma situação excecional. Estamos aqui para tratar de tudo. Vamos repor água, eletricidade, limpar, arranjar. Penso que segunda ou terça-feira vai estar tudo resolvido”, sublinhou o responsável pelo governo regional.

Miguel Albuquerque deslocou-se este sábado à costa norte, onde visitou as áreas mais afetadas pelo temporal, nomeadamente as freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente.



A tempestade do dia de Natal levou a que 27 pessoas fossem retiradas de suas casas por motivos de segurança, sendo 20 de Ponta Delgada e sete de Boaventura, encontrando-se temporariamente alojadas em residências de familiares e amigos.