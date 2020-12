Covid-19: Primeiro vacinado em Portugal será um profissional de saúde do Hospital de S. João

Veja também:

A primeira pessoa a ser vacinada em Portugal a ser vacinada contra a Covid-19, no domingo, é um profissional de saúde do Hospital de São João, no Porto. A notícia foi confirmada à Renascença por fonte do Hospital de S. João.

As vacinas começaram a chegar este sábado e a campanha de imunização da população arranca este domingo.

A ministra da Saúde, Marta Temido, vai estar Hospital de São João para o momento simbólico da primeira pessoa a ser vacinada em Portugal, que deverá acontecer pelas 10h00.

A chegada a Portugal do primeiro lote das vacinas contra a covid-19 marca o início de “uma nova esperança” para vencer a pandemia, afirmou este sábado a a ministra da Saúde.



“Abre-se uma nova esperança e uma perspetiva nova”, declarou Marta Temido nas instalações do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) onde as vacinas foram acondicionadas, em Arazede, uma freguesia do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

Além do lote de 9.750 vacinas que chegou hoje a Portugal, através de Vilar Formoso, na fronteira com Espanha, foi antecipada a entrega de mais 70.200 doses, que deverão chegar na segunda-feira.



Escoltada por forças de segurança, a viatura refrigerada que transportou as vacinas, duas caixas com um peso total de 41 quilogramas, entrou no perímetro da unidade de armazenamento cerca das 9h45.

O processo de abertura da carrinha, que estava selada, e de acomodação das vacinas foi assegurado por trabalhadores do SUCH e outros responsáveis, acompanhados pela ministra da Saúde.

Portugal regista, neste sábado, mais 78 mortes com Covid-19 e 1.214 casos de infeção, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS). É o menor número de novos casos desde 13 de outubro e o número de casos ativos também baixou: são agora 69.769, menos 409 do que na sexta-feira.

O número de pessoas dadas como recuperadas aumentou 1.545 nas últimas 24 horas.