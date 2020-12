Explosão em Nashville teve aviso prévio e causou três feridos

A explosão que ocorreu no sábado na cidade de Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, teve um aviso prévio de 15 minutos à sua detonação e causou três feridos, divulgaram as autoridades no local.

De acordo com a agência Associated Press (AP), o chefe da polícia metropolitana de Nashville, John Drake, disse que as autoridades foram chamadas para uma ocorrência de troca de tiros, mas encontraram uma autocaravana com uma gravação que dizia que uma potencial bomba iria explodir em 15 minutos.

A polícia evacuou o local e, "pouco tempo depois, a autocaravana explodiu", disse o responsável da polícia numa conferência de imprensa, citado pela AP.

O porta-voz da polícia metropolitana de Nashville, Don Aaron, disse que três pessoas foram levadas para hospitais da zona para tratamentos, apesar de nenhum deles estar em situação crítica, de acordo com a AP.

Segundo o porta-voz, as autoridades ainda não confirmaram se estava alguém dentro do veículo que explodiu, mas disseram que algumas pessoas já tinham sido levadas para interrogatório, sem adiantar detalhes.

A explosão que ocorreu na sexta-feira de madrugada, no centro de Nashville, e gerou destroços numa “ampla área”, tendo feito tremer alguns prédios. Foi “um ato intencional”, segundo a polícia local.

A polícia de Nashville descreveu, através da rede social Twitter, que a explosão ocorreu às 6h30 de sexta-feira e que autoridades estaduais e federais estavam no local, assim como equipas de emergência, incluindo o corpo de bombeiros.

A explosão provocou fumo numa área conhecida como o ‘coração’ turístico desta cidade norte-americana por estar repleta de bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.