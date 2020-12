Elementos do Boko Haram matam 17 pessoas em ataque a aldeia cristã na Nigéria

Pelo menos 17 pessoas morreram em dois ataques do grupo terrorista islâmico Boko Haram nos estados de Borno e Adamawa, no nordeste da Nigéria, na véspera do Natal, disseram hoje à agência EFE testemunhas e fontes da segurança.

No ataque à aldeia predominantemente cristã de Pemi, no estado de Borno, o grupo saqueou um hospital e raptou um padre antes de atear fogo à unidade de saúde e à igreja da aldeia, de acordo com o líder das milícias locais Abwaku Kabu.

“Atacam-nos quando estamos a cozinhar, é quando nos vêm matar, além de destruir e roubar a nossa comida de Natal”, disse Abubakar Umar, um dos habitantes da aldeia, num contacto telefónico com a EFE, adiantando que o mesmo aconteceu no ano passado.