Covid-19. Espanha, França e Suécia confirmam casos da nova variante

A informação foi avançada pelo vice-ministro da Saúde Pública e do Plano Covid-19, Antonio Zapatero, na conferência de imprensa sobre a evolução da situação epidemiológica na região.

Segundo as autoridades espanholas, há ainda outros três casos suspeitos , nos quais o genoma do vírus está a ser sequenciado.

Em Espanha, os primeiros casos da nova variante foram registados neste sábado. A Direção-Geral de Saúde Pública de Madrid confirmou a existência de quatro casos confirmados de infeção, detetados em quatro cidadãos que viajaram do Reino Unido para Espanha .

O caso francês é de um cidadão que vive em Inglaterra e partiu de Londres com destino a Tours, em 19 de dezembro. Encontra-se agora em isolamento em casa e estará a sentir-se bem.

Espanha, França e Suécia já relataram os primeiros casos confirmados da nova variante do novo coronavírus descoberta no Reino Unido.

As autoridades suecas também anunciaram, este sábado, o primeiro caso de uma pessoa infetada com a nova variante do vírus da Covid-19.

Trata-se de uma pessoa que esteve recentemente no Reino Unido, ficou doente e testou positivo.

A nova variante, batizada de VUI-202012/01, foio detetada no Reino Unido e está a preocupar a comunidade científica (e os líderes mundiais), dado ser considerada até 70% mais transmissível do que aquela com que temos vindo a lidar. Não há, contudo, ainda provas de que seja mais letal ou tenha impacto na eficácia das vacinas que vão começar a ser administradas.

Outras novas variantes já foram observadas desde que o SARS-CoV-2 foi detetado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, mas a estirpe mais recente levou vários países europeus a suspenderem voos e transportes marítimos oriundos do Reino Unido.