​Covid-19: Alemanha fura acordo da UE e começa vacinação um dia antes

As autoridades da Eslováquia também anunciaram que planeiam começar a administrar as suas primeiras doses esta noite.

Na Hungria, médicos e profissionais de saúde começaram hoje a ser vacinados. Segundo a agência Associated Press (AP), não se conhecem os motivos que levaram a Hungria a iniciar a vacinação um dia antes do previsto para todos os Estados-membros da UE, que receberam as primeiras remessas de vacinas hoje e na sexta-feira.

A Alemanha começou este sábado a administrar as primeiras vacinas contra a covid-19, poucas horas após receber os primeiros carregamentos, contrariando os planos da União Europeia (UE) de uma implementação coordenada, que arranca no domingo.

As primeiras doses, no entanto, são limitadas a pouco menos de 10.000, na maioria dos países, com os programas de vacinação em massa previstos para arrancar apenas em janeiro.

As primeiras vacinas contra a Covid-19 chegaram este sábado a Portugal e o processo de imunização arranca no domingo, em cinco centros hospitalares.



A ministra da Saúde, Marta Temido, considera que a chegada a Portugal do primeiro lote das vacinas contra a covid-19 marca o início de “uma nova esperança” para vencer a pandemia.

“Abre-se uma nova esperança e uma perspetiva nova”, declarou Marta Temido nas instalações do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) onde as vacinas foram acondicionadas, em Arazede, uma freguesia do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.



Portugal regista, neste sábado, mais 78 mortes com Covid-19 e 1.214 casos de infeção, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS). É o menor número de novos casos desde 13 de outubro e o número de casos ativos também baixou: são agora 69.769, menos 409 do que na sexta-feira.

O número de pessoas dadas como recuperadas aumentou 1.545 nas últimas 24 horas.