Morreu K.C. Jones, uma lenda com 12 títulos da NBA

K.C. Jones, uma das grandes figuras da história da liga de basquetebol norte-americana NBA, morreu na sexta-feira, Dia de Natal. Tinha 88 anos.

Ao longo da sua longa carreira, o símbolo dos Boston Celtics conquistou um total de 12 anéis de campeão, oito como jogador e quatro como treinador.

Em nove temporadas nos Celtics foi campeão em oito ocasiões.

Na história da NBA só Bill Russell e Sam Jones, seus colegas de equipa nos Boston Celtics, têm mais títulos coletivos enquanto jogadores.

K.C. Jones, especialista no jogo defensivo, é um dos sete atletas de sempre a conquistar a “Triple Crown” do basquetebol nos Estados Unidos, ao vencer a liga universitária, a NBA e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Natural da cidade de Taylor, no Texas, foi agraciado com um lugar no “Hall of Fame”, em 1989, e o seu número 25 está em lugar de destaque no pavilhão dos Boston, desde 1967.