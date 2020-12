Covid-19. Jardel e Gonçalo Ramos testam positivo

Ambos vão falhar o próximo jogo com o Portimonense, marcado para terça-feira, a contar para a jornada 11 da I Liga. Juntam-se a Pizzi , no lote de indisponíveis devido à Covid-19.

O defesa brasileiro Jardel e o avançado Gonçalo Ramos, ambos futebolistas do Benfica, testaram positivo ao novo coronavírus, anunciou o clube, sem indicar mais pormenores.

Médio do Benfica falha Supertaça frente ao FC Port(...)

Devido a esse resultado, Pizzi falhou o jogo da Supertaça frente ao FC Porto, que os encarnados perderam por 2-0, no qual Jardel não saiu do banco, e Gonçalo Ramos ficou fora das escolhas do técnico Jorge Jesus.

O Benfica joga em casa com o Portimonense, na terça-feira, às 18h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.