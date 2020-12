​Centro Cultural de Belém oferece concerto de Natal online

O Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, oferece esta sexta-feira um concerto de Natal através da internet (veja aqui).



Entre as 15h00 e as 22h00, os Alma Ensemble interpretam 15 canções alusivas à quadra festiva, com direção musical de Filipa Palhares.

O concerto pode ser visto por todos na página oficial do CCB na internet e é dedicado aos hospitais Curry Cabral, Dona Estefânia e São José, em Lisboa.

Desde Bach a Berlioz, passando por Heitor Villa-Lobos, entre muitos outros compositores, o concerto foi gravado no Pequeno Auditório do CCB, no dia 20 de dezembro.

Os Alma Ensemble têm um concerto de Reis marcado no CCB no dia 6 de janeiro, às 19h00. Os preços dos bilhetes variam entre os 12,5 e os 15 euros.