Papa critica nacionalismos fechados e pede vacinas para todos

Veja também:

O Papa Francisco pediu vacinas contra a Covid-19 para todos, neste momento histórico "marcado pela crise ecológica e por graves desequilíbrios económicos e sociais, agravados pela pandemia do coronavírus”.



No habitual discurso que antecede a Benção “Urbi et Orbi”, desta vez transmitido apenas por via digital, Francisco apelou ao reforço da fraternidade entre todos, não apenas “feita de palavras bonitas, ideais abstratos, vagos sentimentos... mas uma fraternidade baseada no amor real, capaz de encontrar o outro diferente de mim, de compadecer-me dos seus sofrimentos, aproximar-me e cuidar dele mesmo que não seja da minha família, da minha etnia, da minha religião”.

Apesar de tantas incertezas devido à pandemia, “surgem novas luzes de esperança, como a descoberta das vacinas. Mas para que estas luzes possam iluminar e levar esperança ao mundo inteiro, têm de estar à disposição de todos”, afirmou.

“Não podemos deixar que os nacionalismos fechados nos impeçam de viver como a verdadeira família humana que somos. Nem podemos deixar que o vírus do individualismo radical vença em nós e nos deixe indiferentes ao sofrimento dos outros irmãos e irmãs. Eu não posso pôr-me à frente dos outros, nem sobrepor as leis do mercado e as licenças dos novos medicamentos às leis do amor e da saúde da humanidade”, sublinhou Francisco.

O Santo Padre deixou um apelo aos responsáveis dos Estados, empresas e organismos internacionais, para que “promovam a cooperação e não a concorrência. E que procurem uma solução para todos. Vacinas para todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados de todas as regiões do planeta. Em primeiro lugar, os mais vulneráveis e necessitados.”