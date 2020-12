"O presépio onde Jesus nasceu pode ser agora a cama de um hospital, o leito de um doente"

O Cardeal Patriarca de Lisboa pede que, neste Natal, "sejamos para os outros os presentes que o menino não teve", lembrando que "o presépio onde Jesus nasceu pode ser agora a cama de um hospital ou o leito doméstico de um doente" neste ano marcado pela pandemia de Covid-19.

"Celebremos verdadeiramente o Natal", começou por pedir D. Manuel Clemente esta quinta-feira, na homilia da Missa do Galo a que presidiu na Sé Patriarcal de Lisboa. "Celebremo-lo sem passar depressa demais pelas palavras e pelo difícil contexto em que o fazemos este ano, tão marcado pela pandemia e as suas consequências, no campo da saúde, do trabalho e da vida em geral."

Dizendo acreditar que a "fixação no presépio de Belém nos ajudará especialmente no momento atual", D. Manue Clemente destaca que "a solidão que envolvia aquele reduzido grupo" que acompanhou o nascimento de Jesus "pode ser hoje a que entristece tantas pessoas sós e à espera da visita que tarda ou da mensagem que não chega" e pede: "Sejamos para os outros os presentes que o menino não teve; neles nos espera o grande presépio do mundo."