Mundo precisa que o Natal seja “festa da esperança” e o “início da vida nova”

O mundo precisa que o Natal seja a “festa da esperança” e o “início da vida nova” para todos os que sofrem com a pandemia de Covid-19, declarou esta sexta-feira o bispo do Porto, D. Manuel Linda.



Na missa do Dia de Natal, celebrada na Sé Catedral do Porto, D. Manuel Linda afirmou que, “amados por Deus e com Jesus connosco”, a “angústia, o desespero, a tristeza e os medos não podem existir onde já existe a salvação”.

O bispo do Porto dirigiu-se às crianças que não podem brincar na rua, aos adolescentes, aos “desempregados que só veem negrura à frente dos olhos”, aos casais, aos idosos separados das famílias e aos religiosos que não abandonam os seus fiéis, “não obstante o lobo medonho do vírus”.

“A todos eles a certeza de que a festa do amor e da esperança é, para nós, nas privações várias deste Natal, tal como no de Jesus, que está o início da transformação e do início da vida nova para o mundo”, sublinhou.

D. Manuel Linda fala num Natal com “tensão bipolar”, “com fé, mas ao mesmo tempo com receio de participar na eucaristia, com desejos de proximidade e cuidados de prudência, com a vontade de, ao menos uma vez por ano, sermos mais família e nem sequer podermos estar todos à volta da mesma mesa”.