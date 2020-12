Cardeal patriarca defende que "problema ecológico" deve ser "questão prioritária"

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, defende que “o problema ecológico” tem de ser levado “muito a sério”, considerando mesmo ser uma “questão prioritária” para que a natureza se possa recuperar e evitar novas pandemias.

“O problema ecológico é um problema para levar muito a sério”, disse D. Manuel Clemente aos jornalistas, no final da missa de Natal na Sé Patriarcal de Lisboa.

Para o cardeal patriarca, a Humanidade tem de lutar para que “as coisas não se degradem, antes pelo contrário, para que a natureza se recupere, que não haja mais pandemias e outros problemas que nascem aí, numa ecologia maltratada”.

A preocupação com a natureza é, no seu entender, uma das lições deixada pela pandemia de covid-19 que o mundo está a enfrentar.

“Se nós não cuidarmos com mais prontidão na nossa relação com a natureza, em geral, depois desta poderão vir outras e ficaremos todos menos bem guardados”, disse, frisando que “a questão ecológica é hoje prioritária para se resolver positivamente” estes problemas.

Questionado sobre as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua mensagem de Natal, em que apelou a “um consenso alargado” para enfrentar a pandemia económica e social que irá dominar 2021, quando a pandemia “se for esbatendo”, D. Manuel Clemente recordou a solidariedade a que se vem assistindo desde o aparecimento do coronavírus.

“Tudo aquilo que tem sucedido e felizmente acrescentado desde março em termos de solidariedade, não só na redobrada eficácia e presenças dos serviços dos profissionais dos diversos setores que mais diretamente respondem à pandemia, quer até da população em geral, com iniciativas muito bonitas da parte de gente mais nova e de gente mais idosa, de vizinhanças reencontradas, de apoio prestados de gratuitidade maior, eu creio que tudo isto nos vai garantir para o futuro uma maneira mais solidária, mais próxima e mais capaz de enfrentar os problemas”, adiantou.