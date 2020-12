​Norte ultrapassa os 200 mil casos de Covid-19

Veja também:

A região Norte ultrapassou esta sexta-feira, Dia de Natal, os 200 mil casos de Covid-19 desde a chegada da pandemia a Covid-19.



O Norte regista mais 1.697 infeções diárias, o que eleva o número total de casos confirmados para 201.417 desde o início da pandemia.

O número de mortes na região é agora de 3.030, com mais 29 vítimas mortais confirmadas esta sexta-feira.

No total de casos de Covid-19 desde a chegada da pandemia segue-se Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 126.275 casos desde março e 2.243 óbitos.

Nas últimas 24 horas, LVT registou mais 23 mortes e 1,463 infeções pelo novo coronavírus.

A terceira região com mais casos e vítimas mortais é o Centro, com 926 mortes e quase 44 mil infeções desde março.

Seguem-se o Alentejo, com um total de 183 mortes e 10.128 casos, e o Algarve com 7.031 casos e 64 óbitos em cerca de dez meses.

Os Açores registam até agora 21 mortes e 1.662 casos e a Madeira 11 óbitos e 1.377 infeções.

Portugal regista esta sexta-feira, dia de Natal, mais 65 morte e 4.146 casos de Covid-19, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais estão internadas menos 99 pessoas, refere o boletim epidemiológico, num total de 2.754 doentes.