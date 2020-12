Mau tempo faz 10 desalojados e inundações na Madeira. "Por favor, ajudem-nos"

O mau tempo na Madeira está a provocar grandes dificuldades aos habitantes de freguesia de Ponta Delgada, na ilha.

Segundo o presidente da junta, em declarações ao "Diário da Noticias da Madeira", não há feridos a lamentar, mas há cerca de 10 pessoas desalojadas e uma casa, desabitada, ruiu.

Miguel Freitas garante que tem todos os funcionários da junta no auxilio à população e lança o apelo: "por favor, ajudem-nos".

O autarca compara a situação ao que se passou há quase 11 anos, a 20 de fevereiro de 2010, quando a chuva intensa que se fez sentir acabou por resulta na morte de 47 pessoas e fez 600 desalojados.



O arquipélago está esta sexta-feira sob aviso amarelo para precipitação, mas o diretor do Observatório de Meteorologia da Madeira, Victor Prior, adiantou à Lusa que a previsão é que durante a noite as condições comecem a melhorar.

De acordo com Victor Prior, cerca das 18h00, a Estação Meteorológica registou 161 milímetros de precipitação no Porto Moniz, 115,7 milímetros no Pico do Arieiro, 90 milímetros em Santana, 76 no Pico Alto, 40 milímetros no Funchal e 39 milímetros em Porto Moniz.

Ao início da tarde, a Direção Regional de Estradas emitiu um comunicado onde dava conta de várias estradas encerradas precisamente nas localidades de Ponta Delgada, Boaventura, Santana e São Jorge.