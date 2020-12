Dia de Natal com mais 65 mortes e 4.146 casos de Covid-19

A região Norte ultrapassou nesta sexta-feira, Dia de Natal, os 200 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia, mais concretamente 201.417 infeções.



Nas últimas 24 horas, morreram 29 pessoas no Norte e 1.697 ficaram infetadas na região Norte.

Lisboa e Vale do Tejo regista esta sexta-feira 23 mortos e 1.463 casos, seguido do Centro com 10 mortes e 620 infeções.

O Alentejo tem mais três mortes e 201 casos, o Algarve 125 casos, os Açores 29 e a Madeira 11.

Este dia de Natal fica marcado pelo forte apelo do Papa Francisco, para que os países partilhem a vacina contra a Covid-19.

Apesar de tantas incertezas devido à pandemia, “surgem novas luzes de esperança, como a descoberta das vacinas. Mas para que estas luzes possam iluminar e levar esperança ao mundo inteiro, têm de estar à disposição de todos”, afirmou.

“Não podemos deixar que os nacionalismos fechados nos impeçam de viver como a verdadeira família humana que somos. Nem podemos deixar que o vírus do individualismo radical vença em nós e nos deixe indiferentes ao sofrimento dos outros irmãos e irmãs. Eu não posso pôr-me à frente dos outros, nem sobrepor as leis do mercado e as licenças dos novos medicamentos às leis do amor e da saúde da humanidade”, sublinhou Francisco.

