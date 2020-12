Covid-19 já matou mais de 1,7 milhões de pessoas em todo o mundo

Esse número de casos diagnosticados reflete, no entanto, apenas uma fração do número real de infeções. Alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de teste.

Os países que registaram mais mortes novas nos seus relatórios mais recentes continuam a ser Estados Unidos com 3.299 óbitos, México (861) e Brasil (762).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos de infeção, com 329.106 mortes para 18.655.012 casos, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 6.298.082 pessoas foram declaradas curadas no país.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 189.982 mortes e 7.423.945 casos, a Índia com 147.092 mortes (10.146.845 casos), o México com 121.172 mortes (1.362.564 casos) e a Itália com 70.900 óbitos (2.009.317 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 164 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Eslovénia (119), Bósnia (118), Itália (117) e Macedónia do Norte (114).

A Europa totalizava hoje às 11:00 540.647 mortes para 25.000.154 casos, a América Latina e Caribe 493.837 mortes (15.024.469 casos), Estados Unidos e Canadá 343.798 mortes (19.188.172 casos), a Ásia 214.302 mortes (13.617.004 casos), o Médio Oriente 88.246 mortes (3.853.039 casos), África 61.413 mortes (2.599.658 casos) e a Oceânia 944 óbitos (30.885 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).