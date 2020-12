Mbappé despede-se do treinador Thomas Tuchel antes de PSG confirmar saída

O avançado do Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé despediu-se esta sexta-feira do treinador Thomas Tuchel, ainda antes do clube da Liga francesa de futebol confirmar a saída do técnico alemão.

"Infelizmente é a lei do futebol, mas ninguém vai esquecer os tempos passados aqui. Obrigado treinador", afirmou o internacional francês nas redes sociais, deixando também palavras de agradecimento à restante equipa técnica do treinador alemão.

A imprensa internacional avançou que Thomas Tuchel, que chegou ao clube na época 2018/2019, vai deixar o comando técnico do PSG, mas o clube francês ainda não confirmou a saída.

Ao serviço do PSG, o técnico, de 47 anos, conquistou todas as competições internas na época passada (campeonato, Taça de França e Taça da Liga), numa temporada que começou com a conquista da Supertaça.

A equipa chegou também à final da Liga dos Campeões, disputada em Lisboa, mas foi derrotada pelos alemães do Bayern Munique (1-0).

Esta época, o PSG segue em terceiro no campeonato, a um ponto de Lyon e Lille, enquanto na Liga dos Campeões conseguiu o apuramento para os oitavos de final, defrontando agora os espanhóis do FC Barcelona.

Thomas Tuchel poderá ser substituído pelo argentino Maurício Pochettino, que está desempregado desde que deixou os comandos do Tottenham.