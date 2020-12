Covid-19: City com dois jogadores infetados antes do "Boxing Day"

Os futebolistas do Manchester City Kyle Walker e Gabriel Jesus testaram positivo ao novo coronavírus, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga inglesa de futebol, referindo que os atletas vão cumprir um período de isolamento.



"O Manchester City confirma que Kyle Walker e Gabriel Jesus testaram positivo ao novo coronavírus, tal como dois elementos do 'staff'. Os quatro vão agora cumprir um período de isolamento de acordo com o protocolo sanitário da Premier League e do governo", refere o clube em comunicado.

O Manchester City, que conta com os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo no seu plantel, desejou uma rápida recuperação a todos, manifestando o desejo que regressem em breve a "treinar e a competir".

Kyle Walker e Gabriel Jesus estão "fora de combate" para a tradicional jornada de Natal do "Boxing Day", que se disputada no sábado. O Manchester City recebe o Newcastle.



