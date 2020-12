​Luisão confessa “dor e frustração pela não conquista da Supertaça”

Luisão recorreu às redes sociais para explicar a sua reação de desagrado, manifestada em pleno relvado, após a derrota do Benfica frente ao FC Porto para a Supertaça Cândido Oliveira.



O antigo capitão e atual dirigente admite frustração pelo desaire numa partida em que estava em causa um título e por estar longe da família.

“Um misto de sentimentos ontem desde “Frustração pela não conquista da Supertaça... não falar com a esposa @brendamattar no dia de aniversário de 14 anos de casados (pela responsabilidade de um jogo) 23/12...”, escreveu Luisão no Instagram.

O antigo defesa central revela que deixou uma “mensagem emotiva aos jogadores”, em que falou sobre “o sentimento da dor de uma derrota e o quão é importante saber que esse sentimento dói e muito...”.

Também falou da dor de não conseguir passar o Natal com a família no Brasil, “colocando em primeiro lugar o compromisso de um objetivo”, o Benfica.

O Benfica perdeu a Supertaça Cândido de Oliveira para o FC Porto, por 2-0, em jogo disputado quarta-feira, em Aveiro.

No final da partida, foi visível a reação de desagrado de Luisão, que representou o Benfica enquanto jogador durante 15 temporadas.