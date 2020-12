SPA atribui Prémio Maria Velho da Costa a “Tornado” de Teresa Noronha

O Prémio de Literatura Maria Velho da Costa, recentemente criado para homenagear escritora portuguesa que morreu em maio, foi atribuído à obra “Tornado” de Teresa Noronha, anunciou esta quinta-feira a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

O prémio, no valor pecuniário de 2.500 euros, inclui apoio à edição da obra pela cooperativa dos autores portugueses, algo que deverá acontecer “em meados de 2021”.

“A SPA tinha-se comprometido a anunciar o nome do vencedor antes do final do ano, o que acontece neste momento, sendo este ato uma forma de celebração da importância da obra da escritora que sempre se fez representar pela cooperativa cuja vida sempre acompanhou e apoiou. Maria Velho da Costa recebe assim a homenagem merecida e inadiável da SPA”, lê-se em comunicado.

Maria Velho da Costa, escritora portuguesa, Prémio Camões em 2002, e que exerceu funções de adjunta do secretário de Estado da Cultura do Governo da Maria de Lurdes Pintasilgo em 1979, morreu aos 81 anos a 23 de maio.

A SPA descreve que o júri deste prémio foi presidido por Leonor Xavier, membro durante anos dos corpos sociais da cooperativa.

Já de acordo com o regulamento do Prémio de Literatura Maria Velho da Costa publicado na página oficial da SPA, este galardão “é instituído com a finalidade de distinguir obras primeiras, de ficção narrativa, inéditas e não publicadas”.

Foram avaliados cerca de 80 textos inéditos.

Além do prémio, a SPA atribuiu menções honrosas a "Num Ápice de Flash, o Imbele Landgravio" de Domingos Landim de Barros, e a "Elegância de Costumes", de Francisco Mota Saraiva.

Na mesma nota, a SPA felicita os distinguidos e congratula-se com número de participantes durante o longo ciclo pandémico, referindo que anunciará a data e a forma de entrega do prémio “logo que as condições sanitárias [decorrentes da pandemia da Covid-19] o permitam”.