Mariano Barreto: “Sporting renasceu”

Mariano Barreto, antigo elemento da equipa técnica do Sporting, afirma que o clube renasceu e que isso pode estar relacionado com a ausência do público nas bancadas.

Em entrevista a Bola Branca, Mariano Barreto assinala que, atualmente, aparenta “que a ausência do público está a fazer bem" aos jogadores. "Jogam mais, mais desinibidos, sem aquelas pressões negativas", aponta.

O treinador, que passou também pelo Belenenses, diz que o jogo de domingo, a contar para o campeonato, tem “uma dificuldade acrescida” devido à histórica rivalidade entre o Sporting e a equipa azul:

“Acredito que, face aos excelentes resultados que a equipa do Sporting tem tido, não será uma tarefa para o Belenenses SAD contrariar."

Para o treinador, de 63 anos, independentemente do resultado no Estádio do Jamor, a equipa de Rúben Amorim “vai deixar com uma boa imagem o ano de 2020”.

“Com exceção das competições europeias, o Sporting tem feito um percurso brilhante e que tem orgulhado os adeptos”, explica em entrevista à Renascença.

O jogo Belenenses SAD-Sporting realiza-se no domingo, no Estádio Nacional do Jamor, às 20h00. Conta com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

