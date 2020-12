O papa-taças ataca de novo

E vão vinte e duas.

A celebração de ontem, no estádio Municipal de Aveiro, não foi mais do que a tradução de uma festa justa, depois de uma vitória indiscutível do Futebol Clube do Porto sobre o seu arquirrival Sport Lisboa e Benfica.

Aconteceu afinal aquilo que estava mais ou menos nas previsões.

Tendo apresentado, até aqui, maior consistência do que o seu adversário lisboeta ainda que sem produzir exibições deslumbrantes, o conjunto orientado por Sérgio Conceição deu sempre mais indicações do que o Benfica de que a vitória final poderia estar ao seu alcance.

Não foi um jogo deslumbrante aquele a que o país assistiu no estádio aveirense, nem seria de esperar que acontecesse o contrário. As duas equipas não têm primado pela qualidade nos seus últimos jogos mais recentes, mas a raça do dragão tem deixado a águia a perder de vista.

E Jorge Jesus não tem sido capaz de inverter essa marcha deslizante, apesar do plantel de luxo e caro que construiu.

Como escrevíamos ontem, iniciou-se nesta quarta-feira um ciclo terrível para as quatro equipas do comando da classificação, face ao calendário que se depara a todos, com vários clássicos a serem disputados até finais de Janeiro.

Por isso, quando despertar Fevereiro, teremos certezas em maior número do que as dúvidas que agora nos assaltam a todos.