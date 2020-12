Arcebispo de Minsk autorizado a regressar à Bielorrússia após carta do Papa ao presidente

O arcebispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, foi autorizado a regressar à Bielorússia devido à intervenção do Papa Francisco, avança a agência de notícias russa Interfax.

O arcebispo estava proibido de entrar no país desde agosto, depois de ter defendido os direitos de quem protestava contra o Governo.

O presidente da Bielorússia, Alexander Lukashenko, autorizou agora o regresso do arcebispo, depois de ter recebido uma carta do Papa a apelar ao fim do exílio.