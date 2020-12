Vem aí uma massa de ar polar frio e seco

As previsões apontam que vem aí bastante frio, sobretudo na noite de sábado para domingo.

As temperaturas mínimas em todo o país vão rondar os zero graus centígrados e as máximas não irão além dos 13 ou 14 graus.

Perante este cenário, Carlos Mata, comandante da Proteção Civil, lembra à Renascença alguns cuidados que devem ser observados.

"É preciso que se evite a exposição prolongada ao frio, nomeadamente com as questões do exercício físico ou trabalho, e prestar atenção aos grupos mais vulneráveis: crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos e pessoas idosas", refere.

Carlos Mata pede, ainda, atenção ao uso de lareiras e aquecimentos, que não devem ficar ligados durante o sono: "A acumulação de gases poderá provocar intoxicação ou mesmo incêndios."

O comandante da Proteção Civil pede, ainda, "atenção à condução", pois é previsível que haja formação de gelo nas terras mais altas, especialmente, "mas também nas zonas mais ensombradas".