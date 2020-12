Balanço DGS. Mais 70 mortos e 4.378 infetados em 24 horas

Veja também:

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostra que Portugal, nas últimas 24 horas, registou mais 70 mortes e 4. 378 novos casos de Covid-19.

Em relação a quarta-feira verifica-se menos um óbito, mas um aumento significativo de mais de mil novos casos, tendo o número de quarta sido de 3.334.

Do boletim desta quinta-feira há a assinalar a morte de uma mulher na faixa etária dos 40-49, elevando o número total para 20, cerca de metade do número de óbitos entre os homens da mesma idade, que se mantém nos 38. Registou-se apenas um morto na faixa etária dos 50-59, neste caso do sexo masculino e na faixa dos 60-69 o aumento total foi de 5 óbitos, três homens e duas mulheres.

Morreram mais oito homens e seis mulheres na faixa dos 70-79 anos mas a maior variação absoluta foi na dos mais de 80 anos, com 47 novos óbitos, dos quais 19 homens e 28 mulheres. No total, registam-se agora 3332 mortos do sexo masculino e 3081 do sexo feminino.