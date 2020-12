Reino Unido regista mais 574 mortes e 39.036 novas infeções

Veja também:

O Reino Unido registou mais 574 mortes de Covid-19 nas últimas 24 horas e 39.036 novas infeções, que passam a totalizar 2.188.587, divulgou esta quinta-feira o Ministério britânico da Saúde.

Na quarta-feira tinham sido registadas 744 novas mortes de Covid-19 nas anteriores 24 horas, o valor mais alto desde 29 de abril, e 39.237 infeções, também um novo máximo diário.

No total, entre 2 de março e 22 de dezembro, foram notificadas 69.501 mortes de Covid-19 no Reino Unido, uma estatística que inclui apenas óbitos que ocorreram dentro de 28 dias após o primeiro teste do paciente positivo.

Até ao momento, o número de casos de infeções totaliza 2.188.587.