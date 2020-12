Natal em Portugal é miragem. Motoristas no Reino Unido aguardam por testes à Covid-19

Ainda à espera de fazer testes à Covid-19, muitos motoristas portugueses aguardam a sua vez perto do porto de Dover, no sul do Reino Unido. A situação está mais calma, mas passar o Natal em Portugal já vai ser impossível.

O tráfego de camiões entre o Reino Unido e França foi suspenso durante 48 horas, face ao surgimento da nova estirpe do vírus SARS-CoV-2, detetada em território britânico e que pode ser até 70% mais contagiosa.

Do lado francês, é exigido um teste negativo à Covid-19 para deixar passar camionistas. As autoridades britânicas garante estar a testar à velocidade de 300 pessoas por hora.

Cerca de 10.000 camiões cruzam a fronteira entre o Reino Unido e França por esta altura do ano, para transportar, principalmente, produtos alimentares e outros relacionadas com as festividades.



Vários camionistas protestaram o encerramento da fronteira e envolveram-se em confrontos com a polícia britânica, frustrados com as horas de viagem que ainda tinham pela frente. Cada vez mais presente está a ideia de que não deverão chegar a casa a tempo do Natal.