Itália atinge dois milhões de infetados no primeiro dia de confinamento do Natal

A Itália ultrapassou os dois milhões de infetados pelo novo coronavírus durante o período de pandemia, registando 18.040 novas infeções nas últimas 24 horas, o maior aumento numa semana, confirmou esta quinta-feira o Ministério italiano da Saúde.

Segundo os números avançados pela agência EFE, nas últimas 24 horas foram ainda registadas 505 mortes, o que eleva a contagem para 70.900 desde o início da crise sanitária, em fevereiro.

A Itália confirma mais de 18 mil novas infeções desde quarta-feira, um número crescente que preocupa as autoridades e ao qual se chega no mesmo dia em que o país se confinou para evitar a propagação do vírus durante o Natal.

No entanto, o aumento de casos positivos também está relacionado com um maior número de exames diagnósticos realizados, quase 194 mil desde quarta-feira.

No sentido oposto, a pressão sobre os hospitais italianos continua a diminuir: das 593.632 pessoas que atualmente têm Covid-19, a grande maioria permanece isolada em casa com sintomas leves ou assintomáticas.

Nas últimas 24 horas estavam internadas 26.659 pessoas, o que representa uma redução de 511 em relação ao dia anterior, e 2.589 estavam nos cuidados intensivos (-35).

A região mais afetada é o Veneto, no nordeste do país, que confirmou 3.837 casos positivos de quarta-feira para quinta-feira.

O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, expressou as suas dúvidas sobre se aquela tendência se deve à variante detetada no Reino Unido e também já localizada em Itália.