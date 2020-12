Espanha regista mais 126 mortes e 12.662 novos casos

Veja também:

O Ministério espanhol da Saúde registou esta quinta-feira 12.662 novos casos de Covid-19, elevando o número total para 1.854.951, com mais 126 mortes nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados do ministério, o número de mortes desde o início da pandemia chegou a 49.824.

A incidência acumulada nos últimos 14 dias aumentou ligeiramente para 262,79 por 100.000 habitantes, em comparação com 253,74 na quarta-feira

Atualmente estão 10.744 pessoas internadas nos hospitais espanhóis devido à Covid-19, quase menos 500 do que na quarta-feira, e a ocupação hospitalar de infetados pelo novo coronavírus passou hoje para 8,8%, depois de na quarta-feira ter sido de 9,24%.

Por regiões, o maior número de infeções foi registadas nas Ilhas Baleares, com 474 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, quase mais 20 do que na quarta-feira.

Seguem-se Madrid e a Comunidade Valenciana, com 376, e a Estremadura, que passou de 337 na quarta-feira, para 371 nas últimas 24 horas.

A maior pressão hospitalar nos cuidados intensivos sente-se na província de La Rioja, com 30%, seguida de perto pela Catalunha, com 29,3%, e Castela e Leão, com 26,7%.