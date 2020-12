Alcançado acordo entre a União Europeia e o Reino Unido

A União Europeia e o Reino Unido chegaram finalmente a um acordo para o Brexit, a apenas sete dias da data limite.

O acordo foi anunciado esta quinta-feira ao princípio da tarde, com Ursula von der Leyen a dizer que se trata de um acordo "equilibrado e justo" e concluindo que "alcançamos mais juntos do que separados".

A presidente da Comissão Europeia afirma que este foi um acordo pelo qual valeu a pena lutar. "Foi um caminho longo e difícil. Mas o resultado é que temos um bom acordo. É um acordo justo, equilibrado e é a coisa certa e responsável para ambos os lados", disse Ursula von der Leyen numa conferência de imprensa.

As negociações foram muito difíceis, acrescenta a alemã. "Estava muito em causa para muita gente, por isso foi um acordo pelo qual tivemos de lutar muito".

"Creio ainda que este acordo é do melhor interesse para o Reino Unido. Vai lançar as bases para um novo começo com um amigo de longa data. E significa que podemos finalmente colocar a questão do Brexit atrás de nós e pôr a Europa a andar em frente".

Uma fonte do Governo de Londres, citada pela Reuters, disse que "o acordo está feito. Recuperamos o controlo do nosso dinheiro, das nossas fronteiras, leis, comércio e águas territoriais. Firmámos este grande acordo para todo o Reino Unido em tempo recorde e em condições muito difíceis. Todas as nossas principais prioridades para o regresso da soberania foram alcançados", explicou.

Com este acordo evita-se o desastre de chegar ao final do ano sem qualquer entendimento, mas os termos alcançados abrem portas para uma relação muito mais distante entre o Reino Unido e o seu maior parceiro comercial do que se esperava até na altura do referendo de 2016.

Há dias que um acordo parecia iminente, mas um desentendimento de última hora sobre quotas pesqueiras atrasou o seu anúncio.

Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados, mas a possibilidade de não se imporem tarifas poderá facilitar a relação comercial entre as duas partes.



O acordo poderá ainda ser benéfico para o processo de paz na Irlanda do Norte, uma das grandes preocupações durante as negociações.



Even with an accord, some disruption is certain from Jan. 1 when Britain ends its often fraught 48-year relationship with a Franco-German-led project that sought to bind the ruined nations of post-World War Two Europe together into a global power.

Mesmo com o acordo esperam-se algumas dificuldades a partir do dia 1 de janeiro.

[Em atualização]