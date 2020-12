MVP e vice-campeão da NBA entram com o pé esquerdo

Os Milwaukee Bucks, equipa do MVP da fase regular, Giannis Antetokounmpo, e os Miami Heat, finalistas vencidos da temporada passada, entraram com o pé esquerdo na nova época da NBA.

A melhor equipa da primeira fase de 2019/20 foi surpreendida pelos Celtics, em Boston, por 122-121. Foi mesmo um lance livre falhado por Giannis, a 0.4 segundos do fim, que condenou os Bucks à derrota.

Ainda assim, o grego fez um duplo-duplo de 35 pontos e 13 ressaltos, a juntar aos 27 pontos e 14 ressaltos de Khris Middleton e aos 25 pontos de Jrue Holiday. Porém, não foi suficiente para travar os Celtics.

A equipa mais irlandesa da NBA nos 33 pontos de Jaylen Brown e nos 30 de Jayson Tatum, mais 19 de Jeff Teague, para sair vitoriosa.

Vice-campeões perdem dérbi florido

Os Heat caíram perante os Magic, em Orlando, por 113-107.

Num jogo em que cinco jogadores da equipa da casa fizeram pelo menos 15 pontos, as principais estrelas foram Evan Fournier, com 25 pontos, Aaron Gordon, com 20, e o inevitável Nikola Vucevic, que conseguiu um duplo-duplo de 15 pontos e 11 ressaltos.

Do lado de Miami, não bastaram o duplo-duplo (25 pontos e 11 ressaltos) de Bam Adebayo, nem os 20 pontos de Goran Dragic.